В ADSEA назвали объем водных резервов, планируемых в Карабахе и Восточном Зангезуре
- 11 сентября, 2025
- 13:09
В Карабахе и Восточном Зангезуре планируется создать 350 млн кубометров водных резервов.
Как сообщает Report, об этом заявил заместитель директора Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) Ильхам Байрамов на панельной дискуссии в рамках 2-й Международной выставки и конференции по водному хозяйству.
По его словам, уже утверждена проектно-сметная документация по обеспечению водоснабжением 10 городов и 79 населенных пунктов Восточного Зангезура и Карабаха.
"Восстановлено несколько водохранилищ – Хачынчайское, Кондаланчайское. Ведется строительство Забухчайского водохранилища и прокладка магистрального трубопровода от Забухчая протяженностью 51 км. В этом же районе ведутся работы по строительству Хакаричайского и Баргушадчайского водохранилищ", - сказал он.
Байрамов добавил, что работы ведутся также по созданию магистральных линий распределения воды из этих водохранилищ и систем и инфраструктуры внешнего водоснабжения и управления сточными водами восстанавливаемых городов.