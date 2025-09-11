Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    В ADSEA назвали объем водных резервов, планируемых в Карабахе и Восточном Зангезуре

    Инфраструктура
    • 11 сентября, 2025
    • 13:09
    В ADSEA назвали объем водных резервов, планируемых в Карабахе и Восточном Зангезуре

    В Карабахе и Восточном Зангезуре планируется создать 350 млн кубометров водных резервов.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель директора Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) Ильхам Байрамов на панельной дискуссии в рамках 2-й Международной выставки и конференции по водному хозяйству.

    По его словам, уже утверждена проектно-сметная документация по обеспечению водоснабжением 10 городов и 79 населенных пунктов Восточного Зангезура и Карабаха. 

    "Восстановлено несколько водохранилищ – Хачынчайское, Кондаланчайское. Ведется строительство Забухчайского водохранилища и прокладка магистрального трубопровода от Забухчая протяженностью 51 км. В этом же районе ведутся работы по строительству Хакаричайского и Баргушадчайского водохранилищ", - сказал он. 

    Байрамов добавил, что работы ведутся также по созданию магистральных линий распределения воды из этих водохранилищ и систем и инфраструктуры внешнего водоснабжения и управления сточными водами восстанавливаемых городов.

    Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda yaradılacaq su ehtiyatının həcmi açıqlanıb
    ADSEA announces volume of water reserves planned in Karabakh and Eastern Zangazur

