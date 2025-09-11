В ADSEA назвали объем водных резервов, планируемых в Карабахе и Восточном Зангезуре

В Карабахе и Восточном Зангезуре планируется создать 350 млн кубометров водных резервов.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель директора Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) Ильхам Байрамов на панельной дискуссии в рамках 2-й Международной выставки и конференции по водному хозяйству.

По его словам, уже утверждена проектно-сметная документация по обеспечению водоснабжением 10 городов и 79 населенных пунктов Восточного Зангезура и Карабаха.

"Восстановлено несколько водохранилищ – Хачынчайское, Кондаланчайское. Ведется строительство Забухчайского водохранилища и прокладка магистрального трубопровода от Забухчая протяженностью 51 км. В этом же районе ведутся работы по строительству Хакаричайского и Баргушадчайского водохранилищ", - сказал он.

Байрамов добавил, что работы ведутся также по созданию магистральных линий распределения воды из этих водохранилищ и систем и инфраструктуры внешнего водоснабжения и управления сточными водами восстанавливаемых городов.