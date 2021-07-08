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В 68 школах выявлены нарушения, несколько директоров получили выговоры

В 68 школах выявлены нарушения, несколько директоров получили выговоры С 26 мая по 9 июня в 137 школах, расположенных на территории Баку, Абшерона, Сумгайыта, Гянджи и Шеки, при координации Агентства по обеспечению качества образования был проведен мониторинг.
Инфраструктура
8 июля 2021 г. 17:38
В 68 школах выявлены нарушения, несколько директоров получили выговоры

С 26 мая по 9 июня в 137 школах, расположенных на территории Баку, Абшерона, Сумгайыта, Гянджи и Шеки, при координации Агентства по обеспечению качества образования был проведен мониторинг.

Как сообщили Report в Министерстве образования, мониторинг был проведен в соответствии с требованиями приказа Минобразования "О проведении мониторинга в общеобразовательных учреждениях, функционирующих в Азербайджанской Республике в период особого карантинного режима".

В результате мониторинга в 68 государственных школах были выявлены различные нарушения. В отношении руководителей общеобразовательных учреждений, у которых были выявлены нарушения, приняты соответствующие меры дисциплинарного взыскания за некачественное выполнение трудовых функций, халатное отношение к исполнению обязанностей, определенных трудовым договором. Так, 1 руководитель школы получил строгий выговор с последним предупреждением, 5 - выговоры, 62 - предупреждения.

В период действия "Временных правил организации учебного и учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях, функционирующих в Азербайджанской Республике в период особого карантинного режима", мониторинг планируется осуществлять и в других случайно выбранных школах, расположенных в различных регионах нашей страны.

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