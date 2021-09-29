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В 51 районе Азербайджана завершен электронный кадастровый учет земель

В 51 районе Азербайджана завершен электронный кадастровый учет земель Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики завершает работы по оптимизации с целью для устранения имеющихся несоответствий между указанными в документах и находящимся в фактическом пользовании землями.
Инфраструктура
29 сентября 2021 г. 18:02
В 51 районе Азербайджана завершен электронный кадастровый учет земель

Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики завершает работы по оптимизации с целью для устранения имеющихся несоответствий между указанными в документах и находящимся в фактическом пользовании землями.

Как сообщает Report со ссылкой на Минэкономики, эта работа будет завершена в течение 5 месяцев.

Служба уже завершила работы по сверке данных в электронном кадастре в 51 районе Азербайджана, новые данные интегрированы в электронную систему.

В 17 районах был уточнен список собственников земельных участков, имеющих различные показатели по документам и в фактическом пользовании, согласовано уточненные данные и начата подготовка новых документов. В 12 районах завершены полевые измерительные работы, ведутся камеральный анализ, в 8 районах продолжаются измерения.

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