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В 4 районах Азербайджана будет пробурено 28 субартезианских скважин

В 4 районах Азербайджана будет пробурено 28 субартезианских скважин Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению обеспечения посевных площадей в Балакенском, Гахском, Шекинском и Загатальском районах оросительной водой и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде
Инфраструктура
10 августа 2021 г. 15:23
В 4 районах Азербайджана будет пробурено 28 субартезианских скважин
Ильхам Алиев
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению обеспечения посевных площадей в Балакенском, Гахском, Шекинском и Загатальском районах оросительной водой и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях проектирования и бурения 28 субартезианских скважин для улучшения обеспечения оросительной водой посевных площадей и используемых для посева приусадебных земельных участков в 26 населенных пунктах Балакенского, Гахского, Шекинского и Загатальского районов с населением 93 014 человек, а также удовлетворения потребностей населения в питьевой воде из суммы, указанной в подпункте 1.8.8 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Открытому акционерному обществу "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" выделено 1,96 миллиона (один миллион девятьсот шестьдесят тысяч) манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın 4 rayonunda 28 ədəd subartezian quyusu qazılacaq

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