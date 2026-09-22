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    В 2025 году в Азербайджане на вторичном рынке жилья продано около 42 тыс. квартир

    Инфраструктура
    • 22 сентября, 2026
    • 12:18
    В 2025 году в Азербайджане на вторичном рынке жилья продано около 42 тыс. квартир

    Государственный кадастр и реестр недвижимости Государственной службы по имущественным вопросам при Минэкономики Азербайджана провел обширный анализ для выявления основных тенденций и динамики рынка вторичного жилья за 2025 год.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на учреждение.

    Согласно информации, анализ проводился на основе данных о ценах купли-продажи, суммах ипотечного кредитования, этажах квартир и характеристиках зданий (количество комнат, площадь, цена и т. д.), утвержденных нотариусами и переданных в государственный реестр недвижимости.

    При этом город Баку, Абшеронский район, город Сумгайыт и город Гянджа анализировались по-отдельности, а другие регионы и города оценивались под одним заголовком.

    Отметим, что за прошлый год на вторичном рынке жилья по всей стране проведена купля-продажа 41 606 квартир. На первом месте находятся новостройки, зарегистрированные на вторичном рынке жилья, - 21 629 (52%), на втором - квартиры, построенные в советское время, - 18 865 (45,3%), а на третьем - квартиры, построенные до советского времени, - 1112 (2,7%).

    Большинство из 41 606 сделок, зарегистрированных на вторичном рынке жилья по всей стране, пришлись на столицу: в Баку оформлена 25 031 сделка купли-продажи. Среди регионов активность наблюдалась в Абшеронском районе (6054 сделки), Сумгайыте (3838 сделок) и Гянджа (2202 сделки). На другие города и регионы пришлось в общей сложности 4481 сделка.

    Министерство экономики Азербайджана Рынок вторичного жилья
    ƏMDX: Ötən il təkrar bazarda 42 minə yaxın mənzil satılıb

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