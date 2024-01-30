В 2023 году на заводах ASCO было отремонтировано 103 судна

В 2023 году на заводах ASCO было отремонтировано 103 судна

В 2023 году ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) отремонтировано в общей сложности 103 судна различных типов на судоремонтных заводах "Зых" и "Биби-Эйбат" .

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В 2023 году ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) отремонтировано в общей сложности 103 судна различных типов на судоремонтных заводах "Зых" и "Биби-Эйбат" . Об этом сообщает Report со ссылкой на ASCO. Согласно информации, 27 судов отремонтировано на заводе "Зых", 76 - на "Биби-Эйбате". Ремонт проводился в соответствии с требованиями международной конвенции с участием высококвалифицированных специалистов ASCO. Основной деятельностью заводов ASCO является ремонт судов и технического оборудования, а также изготовление различных видов запасных частей для судов по заказам. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке 103 vessels repaired at Azerbaijan Caspian Shipping Company plants in 2023