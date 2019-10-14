Узбекистан предлагает создать связывающие Центральную Азию с Восточной Европой транспортные коридоры

Узбекистан предложил создать новые транспортные коридоры, связывающие страны Центральной Азии с Восточной Европой.

Как сообщает Report, предложение озвучил министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков на бизнес-форуме с участием министров экономики тюркоязычных стран в рамках VII саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) в Баку.

"Мы готовы вывести наши взаимоотношения на новый уровень. Торговые связи между странами ССТГ имеют глубокие корни. По состоянию на январь этого года товарооборот между Узбекистаном и странами Совета составил более 5 млрд долларов", - сказал Сардор Умурзаков.

По его словам, страны ССТГ должны выйти на новые рынки.

Министр также добавил, что создание новых транспортных коридоров, связывающих Восточную Европу с Центральной Азией через Азербайджан и Турцию, может стать важным вкладом в расширение транспортного сотрудничества.