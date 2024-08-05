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Узбекистан объявил тендер на модернизацию международного аэропорта Ургенч  

Узбекистан объявил тендер на модернизацию международного аэропорта Ургенч   АО “Uzbekistan Airports” (“UzAirports”) объявило первый этап тендера на реализацию проекта государственно-частного партнёрства по модернизации и управлению международным аэропортом Ургенч.
Инфраструктура
5 августа 2024 г. 16:12
Узбекистан объявил тендер на модернизацию международного аэропорта Ургенч  

АО “Uzbekistan Airports” (“UzAirports”) объявило первый этап тендера на реализацию проекта государственно-частного партнёрства по модернизации и управлению международным аэропортом Ургенч.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение “UzAirports”.

Для участия в первом этапе тендера приглашаются компании, обладающие опытом в реализации подобных проектов. Заявки принимаются до 14 сентября 2024 года.

В рамках модернизации аэропорта планируется строительство нескольких новых объектов, в том числе новой взлетно-посадочной полосы длиной 3500 м, нового административного терминала, нового грузового терминала, а также пассажирского терминала площадью 39 000 кв. метров, рассчитанного на обслуживание 1000 пассажиров в час для международных рейсов и 300 пассажиров в час - для внутренних рейсов.

Отмечается, что международный аэропорт Ургенч, расположенный в непосредственной близости от города Ургенч в Хорезмской области Узбекистана, является стратегически важным транспортнымм центром региона и имеет решающее значение для развития туризма и содействия торговле.

Аэропорт обслуживает на регулярной основе 8 авиакомпаний и около 40 авиакомпаний на чартерных рейсах по всей Евразии. За 2023 год аэропортом Ургенч обслужено 590 тыс. пассажиров, а в 2024 году ожидается прирост пассажиропотока на 17%.

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