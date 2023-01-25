Узбекистан намерен повысить эффективность использования портов Ирана

Власти Узбекистана намерены повысить эффективность сотрудничества с Ираном в транспортной сфере, в частности, использования портов Чабахар и Бендер-Аббас.

Власти Узбекистана намерены повысить эффективность сотрудничества с Ираном в транспортной сфере, в частности, использования портов Чабахар и Бендер-Аббас.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба узбекистанского президента.

Во вторник президент Шавкат Мирзиёев и министр иностранных дел Ирана Хуссейн Амир Абдоллахиан, находящийся в Узбекистане в рамках программы заседания Совета министров иностранных дел Организации экономического сотрудничества (ОЭС), обсудили вопросы двустороннего взаимодействия.

"Особое внимание было уделено вопросам продвижения сотрудничества в сфере транспорта и логистики, в частности эффективному использованию портов Чабахар и Бендер-Аббас", - говорится в сообщении.

Президент с удовлетворением отметил активизацию контактов, поступательный рост взаимной торговли и усиление кооперации ведущих предприятий.

Был также рассмотрен график предстоящих мероприятий, состоялся обмен мнениями по актуальной международной тематике.