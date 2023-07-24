Узбекистан и Венгрия с августа запускают прямое авиасообщение

Прямое авиасообщение между столицами Узбекистана и Венгрии запустят в августе текущего года,

Прямое авиасообщение между столицами Узбекистана и Венгрии запустят в августе текущего года,

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта страны.

Его будет осуществлять авиакомпания Qanot Sharq.

"Авиакомпания запустит рейсы по данному маршруту с 20 августа 2023 года. Полеты будут выполняться на самолете Airbus A320", - говорится в сообщении.

Договоренности о налаживании авиарейсов достигли в середине мая на переговорах между замминистра транспорта РУз Жасубеком Чориевым и послом Венгрии Дьюлой Ковачем.

Ранее необходимость запуска прямого авиасообщения между двумя странами обсудили Шавкат Мирзиёев и министр экономического развития Венгрии Мартон Надь в рамках Ташкентского инвестиционного форума.