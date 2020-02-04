Увеличиваются объемы грузов на терминале "Астара"

Активная деятельность страны в рамках проекта МТК "Север-Юг" способствует развитию отношений между Азербайджаном, Россией и Ираном и расширению сотрудничества между Азербайджаном и другими государствами-участниками коридора.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ADY Express.

В рамках проекта ЗАО "Азербайджанские железные дороги" продолжается строительство грузового терминала "Астара" недалеко от азербайджано-иранской границы на территории Ирана. Начиная с 2018 года, наряду со строительством, на терминале осуществляются операции по перевалке грузов. Увеличение грузопотока в рамках коридора способствовало увеличению в 2019 году объемов перевалки грузов на терминале "Астара", оператором которого является ADY Express - дочерняя компания АЖД.

Так, в 2019 году через терминал Астара было перевалено 363 842 тонн грузов. Это означает увеличение объемов грузопотока на 33%. В 2018 году этот показатель составил 263 976 тонн. Грузы перевозятся транзитом через Азербайджан из России в Иран и наоборот. Среди них - древесина и изделия из древесины (48% от общего грузопотока), зерновые (17%), строительные материалы (18%), фрукты и овощи, контейнеры и другие товары (17%). В среднем за сутки в этом периоде проводились операции по перевалке 23 вагонов или 1 337 тонн грузов, а в 2018 году этот показатель составлял 16 вагонов или 1 056 тонн. Большую часть или 82% грузов составляли транзитные грузы.

В 2019 году наибольшее количество грузов было перевалено в ноябре - свыше 40 472 тонны грузов, что по-прежнему является рекордным показателем на сегодняшний день.

Напомним, что строительство терминала "Астара" начато в 2016 году, а первый этап строительства завершен в марте 2018 года. Операции по перевалки грузов на терминале осуществляются с февраля 2018 года.