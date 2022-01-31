Увеличивается число судов и рейсов по маршруту Баку-Туркменбаши

С целью повышения транспортной связности на отрезке второго маршрута Китай-Европа по Каспийскому морю, с 2022 года будут функционировать два судна в направлении Баку-Туркменбаши-Баку.

С целью повышения транспортной связности на отрезке второго маршрута Китай-Европа по Каспийскому морю, с 2022 года будут функционировать два судна в направлении Баку-Туркменбаши-Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ADY Container.

Суда "Шаир Сабир" и "Махмуд Рагимов", операторами которых являются ООО ADY Container и ОАО Туркменский транспортно-логистический центр, будут перевозить контейнеры в направлении Баку-Туркменбаши-Баку. Вместе с количеством судов удвоится также количество еженедельных рейсов в зависимости от погодных условий. Первое судно между этими портами было запущено в апреле 2019 года. На сегодняшний день были перевезены 17 500 контейнеров ДФЭ в обоих направлениях по маршруту.

Реализация проекта по усилению судового сообщения между Бакинским и Туркменбашинским портами стала возможной при поддержке ЗАО Азербайджанское каспийское морское пароходство (ASCO), ЗАО Бакинский международный морской торговый порт и Туркменбашинского международного морского порта.

Этот шаг рассчитан на развитие транспортного маршрута "Азиатско-Тихоокеанский регион-Китай-Кыргызстан-Узбекистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция-Европа". Этот трансконтинентальный мультимодальный железнодорожный маршрут был создан в 2019 году при участии "Азербайджанских железных дорог" и государственных железных дорог соответствующих стран. В декабре 2021 года к маршруту присоединилась Турция. В настоящее время контейнерные грузы по данному маршруту перевозятся из Турции по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, а также из грузинских портов Поти и Батуми в Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан и в обратном направлении.

Объем грузоперевозок по маршруту в 2021 году увеличился на 101 процент по сравнению с 2020 годом. Грузовые перевозки осуществляются турецкой компанией Pasifik Eurasia Logistics, грузинской компанией GR Logistics and Terminals, азербайджанской компанией ADY Container, ОАО Туркменский транспортно-логистический центр, узбекской компанией "Узбек темир йул экспедиция", и оператором Киргизских железных дорог. Стороны провели ряд плодотворных встреч по совершенствованию маршрута. Наилучший результат на маршруте был достигнут в мае 2021 года — контейнеры были доставлены из турецкого города Измир в Ош (Кыргызстан) за 18 дней. Целью операторов является сокращение транзитного времени по данному направлению до 12 дней.