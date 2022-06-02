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Увеличится количество авиарейсов между Азербайджаном и Ираном

Увеличится количество авиарейсов между Азербайджаном и Ираном Планируется довести до четырех раз в неделю число авиарейсов между Азербайджаном и Ираном, сейчас полеты совершаются два раза в неделю.
Инфраструктура
2 июня 2022 г. 17:38
Увеличится количество авиарейсов между Азербайджаном и Ираном

Планируется довести до четырех раз в неделю число авиарейсов между Азербайджаном и Ираном, сейчас полеты совершаются два раза в неделю.

Об этом Report сообщил председатель Культурного центра посольства Ирана в Азербайджане Али Пурмарджан.

По его словам, в настоящее время Buta Airways, дочерняя компания "Азербайджанских авиалиний", совершает полеты в Иран каждую пятницу, а иранская авиакомпания Irair осуществляет рейсы по понедельникам: "Сейчас ведутся переговоры об увеличении числа авиарейсов между Азербайджаном и Ираном до четырех раз в неделю".

Пурмарджан отметил, что в случае открытия сухопутных границ, поток туристов между двумя странами увеличится: "Более миллиона азербайджанских туристов посещают Иран каждый год. Поэтому я надеюсь, что границы будут открыты в ближайшее время".

Иранский дипломат рассказал, что в будущем между Азербайджаном и Ираном будет проведен совместный семинар по исламской цивилизации: "Он будет проведен совместными усилиями. Инициаторами семинара выступают азербайджанские и иранские ученые. Мы планируем организовать этот семинар в Азербайджане".

"Я был в Агдаме некоторое время назад. К сожалению, там не осталось ни одного целого здания. В Агдаме я сказал, что Иран готов оказать всяческую помощь в области культуры и искусства. Давайте восстановим разрушенные армянами территории, чтобы они вновь обрели свой прежний облик", - сказал Али Пурмарджан.

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Версия на английском языке Number of flights between Azerbaijan and Iran to rise
Версия на азербайджанском языке İranla Azərbaycan arasında uçuşların sayı və turizm axını artırılacaq

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