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Увеличилось количество рейсов из России в Азербайджан

Увеличилось количество рейсов из России в Азербайджан Увеличилось количество рейсов из России в Азербайджан.
Инфраструктура
17 мая 2022 г. 08:54
Увеличилось количество рейсов из России в Азербайджан

Увеличилось количество рейсов из России в Азербайджан.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация).

Накануне летнего сезона Росавиация выдала 53 разрешения российским самолетам на полеты за границу. Если в предыдущие годы лидировали рейсы на европейские курорты, даже рейсы в Италию, где бушевала пандемия COVID-19, то сейчас в списке преобладают страны ближнего зарубежья, в первую очередь Кавказ и Средняя Азия, ряд стран от Азербайджана до Кыргызстана.

Utair и Ir Aero получили разрешения на полеты в Азербайджан из Санкт-Петербурга, а Utair, "Аэрофлот" и "Россия" получили разрешения из Москвы.

Россия сняла ограничения на полеты в Азербайджан из-за коронавируса с 9 марта. Рейсы выполняются в рамках Межправительственного соглашения о воздушном транспорте.

Отмечается, что количество туристических стран в списке не так уж обширен. Это Турция, Таиланд, Вьетнам и другие.

Больше всего разрешений Utair получает Турция - перевозчик на рейсы из Москвы в Анталию - семь раз в неделю сможет также летать на курорт из Самары, Уфы, Тюмени, Сургута и Екатеринбурга. Также разрешены полеты в Стамбул перевозчикам из Уфы и Самары.

Рейсы в Таиланд выполняет авиакомпания Red Wings с Дальнего Востока. Разрешены рейсы из Владивостока в Пхукет и Бангкок, а также из Хабаровска в Бангкок.

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Версия на английском языке Russia increases number of flights to Azerbaijan 
Версия на азербайджанском языке Rusiyadan Azərbaycana uçuşlar artıb

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