Увеличатся регулярные полеты между Казахстаном и Азербайджаном

Количество авиарейсов между Азербайджаном и Казахстаном увеличатся до 42 с ранних 32.

Количество авиарейсов между Азербайджаном и Казахстаном увеличатся до 42 с ранних 32.

Как передает Report со ссылкой на СМИ Казахстана, об этом сообщили в Мининдустрии страны.

Это стало возможным благодаря подписанию протокола о воздушном сообщении между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Казахстана и Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана в рамках визита премьер-министра Алихана Смаилова в Баку.

В ведомстве отметили, что в соответствии с документом расширена правовая база для выполнения регулярных полетов между странами.

"Расширение правовой базы позволит увеличить количество выполняемых рейсов между странами, что повысит конкуренцию на рынке авиаперевозок между Казахстаном и Азербайджаном, а также будет способствовать дальнейшему усилению торгово-экономического, делового, туристического и культурного сотрудничества между странами", - объяснили в министерстве.