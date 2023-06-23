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Увеличатся регулярные полеты между Казахстаном и Азербайджаном

Увеличатся регулярные полеты между Казахстаном и Азербайджаном Количество авиарейсов между Азербайджаном и Казахстаном увеличатся до 42 с ранних 32.
Инфраструктура
23 июня 2023 г. 10:06
Увеличатся регулярные полеты между Казахстаном и Азербайджаном

Количество авиарейсов между Азербайджаном и Казахстаном увеличатся до 42 с ранних 32.

Как передает Report со ссылкой на СМИ Казахстана, об этом сообщили в Мининдустрии страны.

Это стало возможным благодаря подписанию протокола о воздушном сообщении между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Казахстана и Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана в рамках визита премьер-министра Алихана Смаилова в Баку.

В ведомстве отметили, что в соответствии с документом расширена правовая база для выполнения регулярных полетов между странами.

"Расширение правовой базы позволит увеличить количество выполняемых рейсов между странами, что повысит конкуренцию на рынке авиаперевозок между Казахстаном и Азербайджаном, а также будет способствовать дальнейшему усилению торгово-экономического, делового, туристического и культурного сотрудничества между странами", - объяснили в министерстве.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla Qazaxıstan arasında müntəzəm uçuşların sayı artırılacaq
Версия на английском языке Number of regular flights between Kazakhstan and Azerbaijan to be increased

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