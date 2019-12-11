Утверждена новая схема полетов над Москвой

Правительственная комиссия по транспорту под председательством во главе вице-премьера Максима Акимова утвердила новую структуру полетов в Москве.

Как передает Report со ссылкой на газету «Ведомости», авиакомпании и аэропорты давно говорили об устаревшей и неэффективной зоне московского авиаузла, так как реальные полеты отклоняются от кратчайших, а также долго кружатся в зоне аэропортов в ожидании посадки.

По словам источника, близкого к Госкорпорации по организации воздушного движения, новая структура оптимизирует кружение и снижение, однако сократить маршрут будет сложнее.

М.Акимов в свою очередь заявил, что новая структура заработает 3 декабря 2020 года. Она позволит при росте перевозок в 1,5 раза сократить на 15% время полета в московской воздушной зоне и на 14% расход топлива. Кроме того, средняя задержка самолетов при заходе на посадку и ожидании вылета в московских аэропортах станет меньше на 78%.