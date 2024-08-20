Утвержден маршрут прямого грузового блок-поезда "Ульяновск-Баку-Астара"

В России утвердили маршрут прямого грузового блок-поезда “Ульяновск-Баку-Астара (Иран)”.

В России утвердили маршрут прямого грузового блок-поезда “Ульяновск-Баку-Астара (Иран)”.

Как передает Report, об этом сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в соцсети Telegram.

"Хорошие новости пришли на днях от РЖД - впервые утвержден маршрут прямого грузового блок-поезда “Ульяновск-Баку-Астара (Иран)”. Это западный ж/д коридор логистического проекта "Средняя Волга - Каспийское море – Персидский залив". Экспортный состав готовится к отправке: агропромпродукция, промтовары, продукция деревообработки”, - отметил губернатор.

По его словам, запуск поезда стал результатом договоренностей, достигнутых с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым во время визита Русских в Баку, а также слаженной работы железнодорожных ведомств России и Азербайджана, при поддержке посольства России в Баку, торгпредства и Минпромторга РФ.

Он отметил, что накануне развитие международного транспортного коридора “Север-Юг” обсудили президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин.

"Ведется модернизация железнодорожного участка коридора для повышения пропускной способности и транспортировки грузов объемом от 15 до 30 млн тонн. Эта договоренность открывает большие перспективы для развития инициированного Ульяновской областью нового торгово-логистического маршрута "Средняя Волга - Каспийское море – Персидский залив", являющегося частью МТК "Север-Юг", - написал Русских.