Уставный капитал Бакинского порта увеличивается на 20 млн манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по увеличению пропускной способности Бакинского международного морского торгового порта.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по увеличению пропускной способности Бакинского международного морского торгового порта.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, из резервного фонда президента, предусмотренного в государственном бюджете на 2024 год, ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" выделено 20 миллионов манатов для повышения уставного капитала в связи с созданием специального проектного управленческого офиса по строительству второй фазы расширения порта с целью увеличения пропускной способности порта на 10 миллионов тонн - до 25 миллионов тонн.

Министерство финансов должно обеспечить финансирование в указанном размере, а Кабинет министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.