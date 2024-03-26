Установлены тарифы на парковочную зону Бакинского железнодорожного вокзала

Установлены тарифы на парковочную зону Бакинского железнодорожного вокзала, расположенную на пересечении улиц Сулеймана Рагимова и Мирали Гашгай (выше станции метро “28 мая”), которая с 27 марта будет функционировать как зона встречи и отправления прибыва

Установлены тарифы на парковочную зону Бакинского железнодорожного вокзала, расположенную на пересечении улиц Сулеймана Рагимова и Мирали Гашгай (выше станции метро “28 мая”), которая с 27 марта будет функционировать как зона встречи и отправления прибывающих на вокзал пассажиров.

Об этом Report заявила начальник отдела пресс-секретариата ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Санубар Назарова.

По ее словам, учитывая, что указанная территория представляет собой зону встречи и отправления прибывающих на вокзал пассажиров, были созданы условия для бесплатной парковки автомобилей в течение первых 15 минут.

"В целях обеспечения въезда и выезда пассажиров к территории вокзала на автомобиле установлено 15 минут бесплатного пользования парковочной зоной", - сказала С. Назарова.

Она отметила, что парковочная зона Бакинского железнодорожного вокзала, расположенная выше станции метро "28 мая", рассчитана на 72 автомобиля.