О нас

Рядом со станцией метро "28 мая" создается зона для пассажиров ж/д вокзала

Рядом со станцией метро "28 мая" создается зона для пассажиров ж/д вокзала Парковочная зона Бакинского железнодорожного вокзала, расположенная на пересечении улицы Сулеймана Рагимова и улицы Мирали Гашгай (выше станции метро “28 мая”), с 27 марта будет функционировать как зона встречи и отправления прибывающих на вокзал пассажир
Инфраструктура
15 марта 2024 г. 19:15
Рядом со станцией метро 28 мая создается зона для пассажиров ж/д вокзала

Парковочная зона Бакинского железнодорожного вокзала, расположенная на пересечении улицы Сулеймана Рагимова и улицы Мирали Гашгай (выше станции метро “28 мая”), с 27 марта будет функционировать как зона встречи и отправления прибывающих на вокзал пассажиров.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги“.

Въезд и выезд автомобилей на территорию будет регулироваться благодаря инновационной системе распознавания номерных знаков, установленной на парковке.

На этой территории предусмотрена бесплатная парковка автомобилей в течение первых 15 минут.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке “28 May” metrostansiyasının ətrafında sərnişinlər üçün zona yaradılır

Самое важное

Генсек НАТО посетит Азербайджан
Генсек НАТО посетит Азербайджан
15 марта 2024 г. 17:08
В Карабахе число населенных пунктов в будущем сократится втрое
В Карабахе число населенных пунктов в будущем сократится втрое
15 марта 2024 г. 12:47
Глава государства: Азербайджан всегда поддерживает политику единого Китая, его территориальную целостность
Глава государства: Азербайджан всегда поддерживает политику единого Китая, его территориальную целостность
13 марта 2024 г. 21:31
Президент Азербайджана принял Бинали Йылдырыма
Президент Азербайджана принял Бинали Йылдырыма
13 марта 2024 г. 21:01
Ильхам Алиев поздравил президента Пакистана
Ильхам Алиев поздравил президента Пакистана
13 марта 2024 г. 20:33
Глава государства: Азербайджан реализует важные проекты в области зеленого перехода
Глава государства: Азербайджан реализует важные проекты в области зеленого перехода
13 марта 2024 г. 20:22
Воспитавшие оставшегося без родителей ребенка женщины смогут досрочно выйти на пенсию
Воспитавшие оставшегося без родителей ребенка женщины смогут досрочно выйти на пенсию
13 марта 2024 г. 16:35
Президент Ильхам Алиев поздравил Папу Римского
Президент Ильхам Алиев поздравил Папу Римского
13 марта 2024 г. 11:07
Президент: Транскаспийский транспортный маршрут сегодня полностью раскрывает свой потенциал
Президент: Транскаспийский транспортный маршрут сегодня полностью раскрывает свой потенциал
11 марта 2024 г. 19:46
Лидер Казахстана приветствовал усилия Азербайджана по дальнейшему развитию энергетических систем стран региона
Лидер Казахстана приветствовал усилия Азербайджана по дальнейшему развитию энергетических систем стран региона
10 марта 2024 г. 11:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi