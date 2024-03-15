Рядом со станцией метро "28 мая" создается зона для пассажиров ж/д вокзала

Парковочная зона Бакинского железнодорожного вокзала, расположенная на пересечении улицы Сулеймана Рагимова и улицы Мирали Гашгай (выше станции метро “28 мая”), с 27 марта будет функционировать как зона встречи и отправления прибывающих на вокзал пассажир

Парковочная зона Бакинского железнодорожного вокзала, расположенная на пересечении улицы Сулеймана Рагимова и улицы Мирали Гашгай (выше станции метро “28 мая”), с 27 марта будет функционировать как зона встречи и отправления прибывающих на вокзал пассажиров.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги“.

Въезд и выезд автомобилей на территорию будет регулироваться благодаря инновационной системе распознавания номерных знаков, установленной на парковке.

На этой территории предусмотрена бесплатная парковка автомобилей в течение первых 15 минут.