​"Уральские авиалинии" открывают рейс из Санкт-Петербурга в Лянкяран

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Авиакомпания "Уральские авиалинии" открывает рейс по маршруту Санкт-Петербург-Лянкяран, передает Report со ссылкой на пресс-службу компании.

Первый рейс по данному маршруту будет осуществлен 29 октября.

Рейсы будут осуществляться каждый четверг. Пассажиров перевезут комфортабельные Airbus, оборудованные салонами бизнес- и экономкласса.

"Уральские авиалинии" входят в пятерку ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок в 2014-2015 годах. В прошлом году услугами авиакомпании воспользовались свыше 5 млн. пассажиров. География полетов насчитывает более 200 направлений. Парк "Уральских авиалиний" состоит из 35 комфортабельных Airbus.