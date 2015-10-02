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    ​"Уральские авиалинии" открывают рейс из Санкт-Петербурга в Лянкяран

    Первый рейс по данному маршруту будет осуществлен 29 октября

    Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Авиакомпания "Уральские авиалинии" открывает рейс по маршруту Санкт-Петербург-Лянкяран, передает Report со ссылкой на пресс-службу компании.

    Первый рейс по данному маршруту будет осуществлен 29 октября. 

    Рейсы будут осуществляться каждый четверг. Пассажиров перевезут комфортабельные Airbus, оборудованные салонами бизнес- и экономкласса.

    "Уральские авиалинии" входят в пятерку ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок в 2014-2015 годах. В прошлом году услугами авиакомпании воспользовались свыше 5 млн. пассажиров. География полетов насчитывает более 200 направлений. Парк "Уральских авиалиний" состоит из 35 комфортабельных Airbus. 

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