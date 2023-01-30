Упрощается процесс подключения стройобъектов к системам водоснабжения и водоотведения

В Азербайджане с целью сведения к минимуму процедур для подключения к системам водоснабжения и водоотведения, перевода процесса в электронный формат, подготовлен и представлен на утверждение Кабинета министров новый проект правил "Подключение строи

В Азербайджане с целью сведения к минимуму процедур для подключения к системам водоснабжения и водоотведения, перевода процесса в электронный формат, подготовлен и представлен на утверждение Кабинета министров новый проект правил "Подключение строительных объектов к системам водоснабжения и водоотведения".

Об этом Report сообщили в ОАО "Азерсу".

В соответствующие госорганы направлено обращение с целью перевода всего процесса подачи документов для подключения к системам водоснабжения и водоотведения в режиме онлайн через единую платформу.

По проекту, заявки на подключение к системам водоснабжения и водоотведения будут приниматься посредством центров ASAN Xidmət и ASAN Kommunal, дома МСП, готовые документы будут выдаваться в этих же центрах по принципу "единого окна".