    Управление государственного заповедника города Шуша получило новые полномочия

    Инфраструктура
    • 28 ноября, 2025
    • 16:21
    Управление государственного заповедника города Шуша получило новые полномочия

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о применении закона от 31 октября 2025 года о внесении изменений в закон "Об автомобильном транспорте" и о внесении изменений в некоторые указы в этой связи

    Как сообщает Report, в соответствии с указом, Управлению Государственного заповедника города Шуша предоставлены новые полномочия, связанные с автомобильным транспортом.

    Так, согласно изменению, внесенному в устав Агентства наземного транспорта Азербайджана, ведомство - за исключением остановочных пунктов - будет иметь полномочия на выдачу заключения о размещении объектов дорожно-транспортной инфраструктуры (за исключением территории города Шуша), или об их реконструкции путем изменения целевого назначения на другой объект дорожно-транспортной инфраструктуры.

    Также Агентство будет уполномочено обеспечить определение, установку, управление и содержание мест стоянок для автотранспортных средств, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки, за исключением территории города Шуша.

    В городе Шуша эти работы будет осуществлять Управление государственного заповедника г. Шуша.

