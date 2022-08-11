О нас

United Airlines внесла предоплату за 100 аэротакси

United Airlines внесла предоплату за 100 аэротакси Американская авиакомпания United Airlines Holdings Inc. внесла авансовый платеж в размере 10 млн долларов за 100 летающих такси, заказанных у компании Archer Aviation Inc.
Инфраструктура
11 августа 2022 г. 19:39
United Airlines внесла предоплату за 100 аэротакси

Американская авиакомпания United Airlines Holdings Inc. внесла авансовый платеж в размере 10 млн долларов за 100 летающих такси, заказанных у компании Archer Aviation Inc.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает The Wall Street Journal.

"В нашей отрасли много разговоров о заказах и зафиксированных на бумаге договоренностях, но это первый случай реальных денежных обязательств", - сказал сооснователь и глава Archer Адам Голдштейн.

Аппарат Archer находится в стадии разработки. Ожидается, что он сможет взлетать и садиться вертикально, как вертолет, и перевозить четырех пассажиров по воздуху в обход пробок.

При этом WSJ отмечает, что пока летающие автомобили не получили одобрения от регуляторов. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в настоящее время изучает новый вид транспорта, разрабатывает требования к пилотам и пытается найти способы интеграции таких машин в воздушное пространство.

Акции Archer подскочили на 14,4% в ходе предварительных торгов в четверг. С начала года капитализация компании, совершившей IPO в прошлом сентябре, упала на 30%, до 1,07 млрд долларов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Госагентство автодорог обратилось к водителям
Госагентство автодорог обратилось к водителям
11 августа 2022 г. 15:33
Silk Way West Airlines запускает инновационные услуги на своем новом веб-сайте
Silk Way West Airlines запускает инновационные услуги на своем новом веб-сайте
11 августа 2022 г. 11:15
Ryanair откажется от продажи дешевых авиабилетов
Ryanair откажется от продажи дешевых авиабилетов
11 августа 2022 г. 11:05
Международных автоперевозчиков в Азербайджане стало втрое больше
Международных автоперевозчиков в Азербайджане стало втрое больше
11 августа 2022 г. 10:47
В бакинском аэропорту полностью восстановлено электроснабжение
В бакинском аэропорту полностью восстановлено электроснабжение
11 августа 2022 г. 09:31
Азербайджан, Иран и Россия обсудят международный транспортный коридор
Азербайджан, Иран и Россия обсудят международный транспортный коридор
10 августа 2022 г. 23:25
В Баку ремонтируется улица Мехсети Гянджеви
ФотоВ Баку ремонтируется улица Мехсети Гянджеви
10 августа 2022 г. 17:29
Бакинский аэропорт для энергообеспечения терминалов задействовал резервные мощности
Бакинский аэропорт для энергообеспечения терминалов задействовал резервные мощности
10 августа 2022 г. 15:49
Проводится реконструкция систем водоснабжения и канализации города Балакен
ФотоПроводится реконструкция систем водоснабжения и канализации города Балакен
10 августа 2022 г. 15:34
Шахин Багиров встретился с водителями грузовых транспортных средств на таможенных постах
ФотоШахин Багиров встретился с водителями грузовых транспортных средств на таможенных постах
10 августа 2022 г. 14:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi