Умберто де Претто: Средний коридор может стать кратчайшим маршрутом для стран ОТГ в США

Средний коридор может служить кратчайшим маршрутом для стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) не только в Европу, но и в США.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь Международного союза автомобильного транспорта Умберто де Претто на Х заседании руководителей таможенных администраций ОТГ в Баку.

"Средний коридор позволяет странам-членам ОТГ доставлять грузы в Китай, а оттуда через порты на восточное побережье США. Однако еще 25 лет назад мы выявили препятствия, мешающие развитию этого маршрута. У нас есть проблемы с инфраструктурой. Единственный способ упростить торговлю проходит через упрощенные процедуры, в том числе таможенные", - отметил он.

Напомним, что Транскаспийский международный транспортный маршрут проходит через Китай, Казахстан, Азербайджан, Грузию и Турцию, соединяя их с европейскими странами. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс является частью этого коридора. В 2024 году объем грузов, перевезенных из Китая через Средний коридор, вырос более чем в 25 раз по сравнению с 2023 годом, превысив 27 тыс. контейнеров.