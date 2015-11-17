​Украина присоединится к Транскаспийскому маршруту

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ В понедельник в Киеве прошла презентация возможностей Транскаспийского международного транспортного маршрута, в которой приняли участие представители железнодорожных администраций Украины и Казахстана, морских администраций и крупных транспортно-логистических операторов Казахстана, Азербайджана и Грузии.

Как передает Report, по итогам мероприятия, украинская сторона заявила о своем возможном присоединении к маршруту.

По словам гендиректора ПАО «Укрзализница» Александра Завгороднего, компания готова принять участие в развитии перевозок в данном направлении с использованием украинской транспортной инфраструктуры. Транскаспийский международный транспортный маршрут – это проект, разработанный для повышения транзитного потенциала и развития стран Каспийского региона. Маршрут проходит через территории Китая и Казахстана, Каспийское море, Азербайджан, Грузию, Турцию и заканчивается в Европе.

В июле 2015 года был запущен первый контейнерный поезд Nomad Express по маршруту Китай – Казахстан – Азербайджан. Новый поезд преодолел расстояние протяженностью 4726 км за 6 суток.