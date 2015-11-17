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    ​Украина присоединится к Транскаспийскому маршруту

    Маршрут проходит через территории Китая и Казахстана, Каспийское море, Азербайджан, Грузию, Турцию и заканчивается в Европе

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ В понедельник в Киеве прошла презентация возможностей Транскаспийского международного транспортного маршрута, в которой приняли участие представители железнодорожных администраций Украины и Казахстана, морских администраций и крупных транспортно-логистических операторов Казахстана, Азербайджана и Грузии.

    Как передает Report, по итогам мероприятия, украинская сторона заявила о своем возможном присоединении к маршруту.

    По словам гендиректора ПАО «Укрзализница» Александра Завгороднего, компания готова принять участие в развитии перевозок в данном направлении с использованием украинской транспортной инфраструктуры. Транскаспийский международный транспортный маршрут – это проект, разработанный для повышения транзитного потенциала и развития стран Каспийского региона. Маршрут проходит через территории Китая и Казахстана, Каспийское море, Азербайджан, Грузию, Турцию и заканчивается в Европе.

    В июле 2015 года был запущен первый контейнерный поезд Nomad Express по маршруту Китай – Казахстан – Азербайджан. Новый поезд преодолел расстояние протяженностью 4726 км за 6 суток.

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