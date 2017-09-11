Украина и Казахстан намерены добиться снижения ставок на транзит товаров через Азербайджан

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Торгово-промышленная палата Украины совместно с казахскими компаниями будет добиваться снижения ставок на транзит товаров через Азербайджан и Грузию. Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил вице-президент организации Сергей Свистиль на брифинге в рамках выставки EXPO 2017. ASTANA. FUTURE ENERGY.

“Мы подписали меморандум о взаимопонимании с Внешнеторговой палатой Казахстана и Ассоциацией предпринимателей Астаны, чтобы объединить казахский бизнес, работающий в Украине и за счет объединения получить скидки на транзитный тариф через Азербайджан и Грузию”, - сказал он.

С. Свистиль напомнил, что товарооборот между Казахстаном и Украиной серьезно пострадал из-за перекрытия и ограничения транзита Россией: “У нас было 3 млрд товарооборота, сейчас - только 1 млрд. Нужно поработать для того, чтобы мы вернулись к тем объемам, которые были в 2013 году. Причина падения одна - это транзит через РФ, который сейчас невозможно осуществлять. Необходимо работать над другим маршрутом: Казахстан - Азербайджан - Грузия - Украина”.

С. Свистиль добавил, что снижение Украиной портовых сборов является позитивным шагом на пути к активизации товарооборота с Казахстаном через Азербайджан-Грузию.