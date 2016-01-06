​Украина договорилась с Азербайджаном об обеспечении транзита

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Премьер-министр Украины Арсений Яценюк в среду, 6 декабря, провел телефонные беседы со своими коллегами - главами правительств Казахстана и Азербайджана, передает Report со ссылкой на украинские СМИ.

"Руководители украинского и казахстанского правительств показали общую готовность к решению имеющихся проблем и дали немедленные поручения национальным компетентным ведомствам оперативно завершить переговоры для обеспечения оптимального и эффективного транзита", - сообщает пресс-служба Кабмина.

С премьером Азербайджана Яценюк также достиг принципиального согласия относительно путей решения проблем транзита. Стороны договорились, что в кратчайшие сроки состоится встреча национальных уполномоченных представителей для согласования необходимых технических решений.

Напомним, Россия полностью остановила транзит товаров из Украины через свою территорию.