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    ​Украина договорилась с Азербайджаном об обеспечении транзита

    Яценюк обсудил с премьером Азербайджана транзит в обход России

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Премьер-министр Украины Арсений Яценюк в среду, 6 декабря, провел телефонные беседы со своими коллегами - главами правительств Казахстана и Азербайджана, передает Report со ссылкой на украинские СМИ.

    "Руководители украинского и казахстанского правительств показали общую готовность к решению имеющихся проблем и дали немедленные поручения национальным компетентным ведомствам оперативно завершить переговоры для обеспечения оптимального и эффективного транзита", - сообщает пресс-служба Кабмина.

    С премьером Азербайджана Яценюк также достиг принципиального согласия относительно путей решения проблем транзита. Стороны договорились, что в кратчайшие сроки состоится встреча национальных уполномоченных представителей для согласования необходимых технических решений.

    Напомним, Россия полностью остановила транзит товаров из Украины через свою территорию.

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