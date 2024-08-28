Учет водных ресурсов в Азербайджане начнется с Карабаха

13:42

В Азербайджане продолжается работа по усовершенствованию электронной информационной системы водного хозяйства.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника отдела экологической политики Министерства экологии и природных ресурсов Рафиг Вердиев на круглом столе "Роль систем управления водными ресурсами в климатически устойчивом сельском хозяйстве", проводимом в преддверии COP29.

Он отметил, что эта информационная система уже введена в эксплуатацию: "Мы намерены вести учет фактического состояния водных ресурсов. В первую очередь, разработана программа для освобожденных от оккупации территорий. На основе данных автоматических станций, установленных практически на всех реках, можно в любой момент оценить ситуацию".