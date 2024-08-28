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Учет водных ресурсов в Азербайджане начнется с Карабаха  

Учет водных ресурсов в Азербайджане начнется с Карабаха   13:42
Инфраструктура
28 августа 2024 г. 14:15
Учет водных ресурсов в Азербайджане начнется с Карабаха  

В Азербайджане продолжается работа по усовершенствованию электронной информационной системы водного хозяйства.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника отдела экологической политики Министерства экологии и природных ресурсов Рафиг Вердиев на круглом столе "Роль систем управления водными ресурсами в климатически устойчивом сельском хозяйстве", проводимом в преддверии COP29.

Он отметил, что эта информационная система уже введена в эксплуатацию: "Мы намерены вести учет фактического состояния водных ресурсов. В первую очередь, разработана программа для освобожденных от оккупации территорий. На основе данных автоматических станций, установленных практически на всех реках, можно в любой момент оценить ситуацию".

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Версия на английском языке Azerbaijan continues to improve Electronic Water Management Information System
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda su ehtiyatlarının uçotu Qarabağdan başlayacaq

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