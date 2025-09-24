Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    На проспекте Зии Буниятова восстановили движение транспорта

    Инфраструктура
    • 24 сентября, 2025
    • 01:13
    На участке проспекта Зии Буниятова на пересечении с проспектом Азадлыг в Наримановском районе Баку восстановлено движение транспорта в направлении станции метро "Кёроглу".

    Об этом Report сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом МВД.

    Напомним, что движение было перекрыто для эвакуации грузовика, который из-за поломки застрял на проезжей части.

    проспект Зии Буниятова проспект Азадлыг ограничение движения
    Фото
    Nərimanovda nəqliyyatın hərəkətinə qoyulan məhdudiyyət aradan qaldırılıb - YENİLƏNİB

