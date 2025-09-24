На проспекте Зии Буниятова восстановили движение транспорта

На участке проспекта Зии Буниятова на пересечении с проспектом Азадлыг в Наримановском районе Баку восстановлено движение транспорта в направлении станции метро "Кёроглу".

Об этом Report сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом МВД.

Напомним, что движение было перекрыто для эвакуации грузовика, который из-за поломки застрял на проезжей части.

00:45

На пересечении проспектов Зии Буниятова и Азадлыг в Наримановском районе Баку грузовой автомобиль из-за поломки остановился на проезжей части.

Поскольку грузовик заблокировал одну из двух полос движения на мосту, что создает аварийную ситуацию для других транспортных средств, а также с целью эвакуации неисправного автомобиля с проезжей части, движение транспорта ограничено в направлении станции метро "Кёроглу".

Сотрудники дорожной полиции регулируют движение на месте инцидента.