На проспекте Зии Буниятова восстановили движение транспорта
- 24 сентября, 2025
- 01:13
На участке проспекта Зии Буниятова на пересечении с проспектом Азадлыг в Наримановском районе Баку восстановлено движение транспорта в направлении станции метро "Кёроглу".
Об этом Report сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом МВД.
Напомним, что движение было перекрыто для эвакуации грузовика, который из-за поломки застрял на проезжей части.
На пересечении проспектов Зии Буниятова и Азадлыг в Наримановском районе Баку грузовой автомобиль из-за поломки остановился на проезжей части.
Поскольку грузовик заблокировал одну из двух полос движения на мосту, что создает аварийную ситуацию для других транспортных средств, а также с целью эвакуации неисправного автомобиля с проезжей части, движение транспорта ограничено в направлении станции метро "Кёроглу".
Сотрудники дорожной полиции регулируют движение на месте инцидента.