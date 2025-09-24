Nərimanovda nəqliyyatın hərəkətinə qoyulan məhdudiyyət aradan qaldırılıb - YENİLƏNİB

İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İnfrastruktur
    • 24 sentyabr, 2025
    • 00:52
    Nərimanov rayonu, Ziya Bünyadov və Azadlıq prospektlərinin kəsişməsində texniki nasaz yük avtomobilinin yolda qalması səbəbindən metronun "Koroğlu" stansiyası istiqamətində nəqliyyatın hərəkətinə qoyulan məhdudiyyət aradan qaldırılıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, digər nəqliyyat vasitələri üçün qəza şəraiti yarandığından və yük avtomobilinin yoldan götürülməsi məqsədilə metronun "Koroğlu" stansiyası istiqamətində nəqliyyatın hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq edilib.

    Hazırda yol polisi əməkdaşları tərəfindən zəruri tədbirlər görülür.

