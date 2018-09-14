Участок на пересечении улиц Асифа Магеррамова и Мир Джалала завтра закрывается на ремонт

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Движение автотранспортных средств на участке дороги на пересечении улиц Асифа Магеррамова и Мир Джалала в Бинагадинском районе будет перекрыто с 23:00 часов завтрашнего дня до 06:00 следующего дня (7 часов) в связи с ремонтными работами.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Госагентство приносит извинения гражданам за временные неудобства и рекомендует водителям использовать альтернативные маршруты.