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    Участок на пересечении улиц Асифа Магеррамова и Мир Джалала завтра закрывается на ремонт

    Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Движение автотранспортных средств на участке дороги на пересечении улиц Асифа Магеррамова и Мир Джалала в Бинагадинском районе будет перекрыто с 23:00 часов завтрашнего дня до 06:00 следующего дня (7 часов) в связи с ремонтными работами.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

    Госагентство приносит извинения гражданам за временные неудобства и рекомендует водителям использовать альтернативные маршруты.

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