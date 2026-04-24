    Участники ТМТМ обсудили загрузку маршрута на 2026 год и цифровизацию

    Инфраструктура
    • 24 апреля, 2026
    • 11:56
    Участники ТМТМ обсудили загрузку маршрута на 2026 год и цифровизацию

    Итоги 2025 года и планы загрузки Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) на 2026 год обсуждены на очередном заседании общего собрания проекта в Астане.

    Как сообщает казахстанское бюро Report, об этом заявил заместитель председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ниджат Гулиев.

    "Сегодня состоялось очередное заседание общего собрания ТМТМ. В рамках встречи исполнительным органом были представлены итоги работы за 2025 год, планы загрузки маршрута на 2026 год. Также подписан ряд соглашений, направленных на дальнейшее развитие сотрудничества между портами и терминалами. Что важно, среди этих соглашений имеется договоренность, предусматривающая цифровизацию маршрута", - заявил он.

    Гулиев подчеркнул, что в условиях цифрового развития такие шаги могут придать дополнительный импульс ТМТМ.

    "Мы, как участники, намерены внести свой вклад в цифровизацию маршрута", - добавил он.

    Гулиев также отметил, что подобные заседания способствуют улучшению координации перевозок по всему маршруту.

    "Это позволяет обеспечить контроль над грузопотоками - от Китая через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию до портов Поти и Батуми и мы постоянно вносим свой вклад в развитие этого направления", - сказал представитель АЖД.

    По его словам, принятые решения важны для всех участников маршрута и направлены на повышение эффективности координации и контроля перевозок.

    Ниджат Гулиев Азербайджанские железные дороги (АЖД) Средний коридор Транскаспийский международный транспортный маршрут
    TBNM iştirakçıları bu il üçün yüklənməni və rəqəmsallaşmanı müzakirə edib

