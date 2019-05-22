В связи с проведением в Баку финала Лиги Европы УЕФА будет отменен ряд рейсов поездов

В связи с проведением в Баку 29 мая 2019 года финальной игры Лиги Европы УЕФА, соответствующим приказом председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" разработан план мероприятий с целью регулирования движения на железнодорожном транспорте в период проведения мероприятия.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение АЖД.

Согласно плану мероприятий, 25-28 мая 2019 года аккредитованным на финальную игру лицам будет обеспечен бесплатный проезд в течение дня на электричках марки Stadler Kiss между Бакинской пассажирской станцией и остановкой "Кёроглу", а также по маршруту Баку-Сумгайыт.

29 мая до начала финальной игры с 18:00 до 23:00 и 30 мая после завершения игры с 01:00 до 04:00 бесплатный проезд на этих электричках по тем же маршрутам будет обеспечен лицам, имеющим билеты (приглашения) на игру, аккредитованным лицам и другим соответствующим гостям.

В то же время, для осуществления перевозок футбольных болельщиков и гостей мероприятия из Грузии в Баку и обратно 28 мая в 22:35 из Тбилиси в Баку, а 30 мая в 08:00 из Баку в Тбилиси будет назначен дополнительный пассажирский поезд.

В связи с назначением вышеуказанного дополнительного поезда на один рейс в обоих направлениях отменяется поезд №98/97, отправляющийся 27 мая из Баку и 28 мая из Газаха в обратном направлении.

В одном направлении отменяется поезд №98 Баку-Газах, отправляющийся 29 мая из Баку.

В то же время, на один рейс отменяется поезд №660/659 Баку-Астара-Баку, отправляющийся 30 мая из Баку и 31 мая из Астары в обратном направлении.