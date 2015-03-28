​Убытки Air Berlin выросли до 810 миллионов евро

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Убытки Air Berlin достигли рекордного уровня с момента основания авиакомпании.

Как передает Report, об этом заявил финансовый директор компании Ульф Хюттмайер.

"К концу 2014 года потери составили 810 миллионов евро", - заявил он.

Это на 14 миллионов больше, чем годом ранее.

Вторая по величине немецкая авиакомпания накануне обнародовала предварительные финансовые результаты за 2014 год. Операционный убыток Air Berlin в 2013 году составлял 231,9 миллиона евро, в 2014-м он колебался от 278,8 до 303,8 миллиона евро. Собственный капитал компании по предварительным оценкам составляет от минус 400 до минус 450 миллионов евро. Из этого не следует, что Air Berlin угрожает банкротство, подчеркивает Хюттмайер. Согласно немецким правилам бухгалтерского учета, у компании положительный собственный капитал, добавляет он.

Чистая прибыль Air Berlin за прошлый год колебалась в пределах от минус 361,7 до минус 386,7 миллиона евро. В 2013 году дефицит компании составлял 315,5 миллиона евро. Выручка концерна в 2014 году выросла незначительно: с 4,15 до 4,16 миллиарда евро. Хюттмайер также заявляет о разочаровывающей динамике оборота. По его словам, загруженность самолетов и доход от каждого пассажирского места в 2014 году снизились. "Это губительная комбинация", - отметил финансовый директор компании.