Накопленный убыток Азербайджанских железных дорог превысил 1 млрд манатов

Общие активы ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) на 1 января 2018 года составили 3 757,571 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет АЖД, это на 3% выше, чем на 1 января 2017 года.

Общие обязательства ЗАО увеличились за отчетный период на 13,9% и составили 2 900,728 млн манатов, общий капитал сократился на 22,3% - до 856,843 млн манатов, уставный капитал возрос на 11% - до 806,062 млн манатов.

В 2017 году операционные доходы АЖД составили 384,648 млн манатов (+5,95%), операционные расходы - 427,596 млн манатов (+15,4%), прочие расходы - 510,286 млн манатов (- 8,6%), уплата по налогу на прибыль - 2,309 млн манатов (годом ранее сэкономлена).

В итоге АЖД завершил 2017 год с чистым убытком в 555,543 млн манатов. Это на 11,85% больше, чем в 2016 году.

За отчетный период накопленный убыток компании увеличился более чем в два раза и достиг 1 103,384 млн манатов. Отметим, что акционерное общество еще не раскрыло свою финансовую отчетность по итогам 2018 года.