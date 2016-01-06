​У входа на станцию метро "20 января" возникла большая плотность пассажиров

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Сегодня утром на станции "20 января" Бакинского метрополитена возникли проблемы в работе аппаратов по загрузке карт, в связи с чем на станции возникла большая плотность пассажиров. Как сообщает Report, не работали 3 из 5 установленных у входа на станцию аппаратов BakıKart.

Сотрудники BakıKart сообщили пассажирам, что аппараты не принимают монеты, и в них можно загружать только бумажные деньги. По информации пассажиров, через некоторое время аппараты вообще перестали принимать деньги. Несмотря на неоднократное вмешательство технических работников примерно в течение часа, им не удалось запустить аппараты.

Как сообщил Report глава пресс-службы Бакинского метрополитена Насими Пашаев, на данный момент на станции не работает всего один аппарат и в скором времени эта проблема также будет устранена.