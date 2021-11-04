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У станции метро "28 Мая" продолжаются ремонтные работы

У станции метро "28 Мая" продолжаются ремонтные работы Завершены предварительные работы в наземной части станции метро "Джафар Джаббарлы", осуществляемые в рамках проведения капитального ремонта и реконструкции станции.
Инфраструктура
4 ноября 2021 г. 13:01
У станции метро 28 Мая продолжаются ремонтные работы

Завершены предварительные работы в наземной части станции метро "Джафар Джаббарлы", осуществляемые в рамках проведения капитального ремонта и реконструкции станции.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ЗАО "Бакинский метрополитен".

Для усиления защиты конструкций станции "Джафар Джаббарлы" на площади перед станцией "28 Мая" был снесен и обновлен верхний слой покрытия.

"Учитывая, что площадка является оживленной зоной движения, работы велись в нескольких направлениях. Основной целью было обеспечение безопасности и комфорта пешеходов, использующих станции "28 Мая" и "Джафар Джаббарлы" и соответствующие переходы.

В соответствии с планом мероприятий, объем и последовательность работ были определены до мельчайших деталей. В первую очередь на демонтированных участках были проложены подземные коммуникации, затем уже проведены другие работы", - отмечается в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Cəfər Cabbarlı” metro stansiyasının yerüstü işləri tamamlanıb

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