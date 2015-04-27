У "Азерсу" и "Азерэнержи" возникла налоговая задолженность

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Министерство налогов Азербайджана обнародовало список налогоплательщиков, не выполняющих свои обязательства по выплате налогов в бюджет. Как сообщает Report, в список также попали ООО "Объединенный водоканал" ОАО "Азерсу" и предприятие "Сутикинти" ОАО "Азерсу".

Как сообщил Report руководитель пресс-службы "Азерсу" Анар Джебраилли, эта информация соответствует действительности и более 70% задолженности уже выплачено: ДАО "Гёйчайский водоканал", ДАО "Гянджинский водоканал", ДАО "Агдашский водоканал" и ДАО "Шекинский водоканал" также входили в этот список. Эти структуры уже выплатили свои задолженности. "Сутикинти" выплатил более 70% задолженности. ООО "Объединенный водоканал" также выплатил большую часть своих долгов".

В список уклоняющихся от налога структур также включены ООО "Северная электростанция" и ООО "Гянджинская региональная электросеть" ОАО "Азерэнержи". По информации, часть ООО "Гянджинская региональная электросеть" передана ООО "Азеришыг".