Туркменистан объявил тендер на проектирование и строительство мечети в Физули
Инфраструктура
- 12 сентября, 2025
- 12:29
Министерство строительства и архитектуры Туркменистана объявило тендер в формате котировок на проектирование и строительство мечети в городе Физули.
Об этом сообщает Report со ссылкой на туркменские СМИ.
Заявки и предложения от заинтересованных сторон принимаются и регистрируются в Управлении маркетинга и внешнеэкономических связей министерства до 22 сентября 2025 года.
Строительство мечети в Физули станет подарком от Туркменистана Азербайджану. Об этом ранее сообщил президент Ильхам Алиев, отметив, что предложение о возведении мечети сделал председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в рамках своего визита в Азербайджан. Уже подготовлен архитектурный эскиз, и в ближайшее время планируется закладка фундамента.
Последние новости
12:39
Наследие Armani передано фонду под управлением его близкихДругие страны
12:38
Moody's: "Азербайджанские железные дороги" нуждаются в значительных инвестицияхИнфраструктура
12:33
Транспортировка по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум увеличилась на 2,2%Энергетика
12:31
ОАЭ вызвали посла Израиля в связи с нападением на КатарДругие страны
12:29
Туркменистан объявил тендер на проектирование и строительство мечети в ФизулиИнфраструктура
12:21
Ненефтяной сектор Азербайджана вырос на 10,3%Бизнес
12:17
Сакина Бабаева: Женщины больше всего ощущают последствия изменения климатаИнфраструктура
12:16
Moody's назвало пять ключевых задач для раскрытия потенциала Среднего коридораИнфраструктура
12:14
Фото