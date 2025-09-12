Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение

    Туркменистан объявил тендер на проектирование и строительство мечети в Физули

    Инфраструктура
    • 12 сентября, 2025
    • 12:29
    Туркменистан объявил тендер на проектирование и строительство мечети в Физули

    Министерство строительства и архитектуры Туркменистана объявило тендер в формате котировок на проектирование и строительство мечети в городе Физули.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на туркменские СМИ.

    Заявки и предложения от заинтересованных сторон принимаются и регистрируются в Управлении маркетинга и внешнеэкономических связей министерства до 22 сентября 2025 года.

    Строительство мечети в Физули станет подарком от Туркменистана Азербайджану. Об этом ранее сообщил президент Ильхам Алиев, отметив, что предложение о возведении мечети сделал председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в рамках своего визита в Азербайджан. Уже подготовлен архитектурный эскиз, и в ближайшее время планируется закладка фундамента.

    тендер Туркменистан Физули строительство мечети
    Türkmənistan Füzulidə məscidin layihələndirilməsi və tikintisi üçün tender elan edib

    Последние новости

    12:39

    Наследие Armani передано фонду под управлением его близких

    Другие страны
    12:38

    Moody's: "Азербайджанские железные дороги" нуждаются в значительных инвестициях

    Инфраструктура
    12:33

    Транспортировка по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум увеличилась на 2,2%

    Энергетика
    12:31

    ОАЭ вызвали посла Израиля в связи с нападением на Катар

    Другие страны
    12:29

    Туркменистан объявил тендер на проектирование и строительство мечети в Физули

    Инфраструктура
    12:21

    Ненефтяной сектор Азербайджана вырос на 10,3%

    Бизнес
    12:17

    Сакина Бабаева: Женщины больше всего ощущают последствия изменения климата

    Инфраструктура
    12:16

    Moody's назвало пять ключевых задач для раскрытия потенциала Среднего коридора

    Инфраструктура
    12:14
    Фото

    Общественности представлена "Песня Зангезура"

    Kультурная политика
    Лента новостей