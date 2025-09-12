Туркменистан объявил тендер на проектирование и строительство мечети в Физули

Министерство строительства и архитектуры Туркменистана объявило тендер в формате котировок на проектирование и строительство мечети в городе Физули.

Об этом сообщает Report со ссылкой на туркменские СМИ.

Заявки и предложения от заинтересованных сторон принимаются и регистрируются в Управлении маркетинга и внешнеэкономических связей министерства до 22 сентября 2025 года.

Строительство мечети в Физули станет подарком от Туркменистана Азербайджану. Об этом ранее сообщил президент Ильхам Алиев, отметив, что предложение о возведении мечети сделал председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в рамках своего визита в Азербайджан. Уже подготовлен архитектурный эскиз, и в ближайшее время планируется закладка фундамента.