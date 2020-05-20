​Turkish Airlines возобновит международные рейсы

Основной турецкий авиаперевозчик компания Turkish Airlines вновь начнет выполнять международные рейсы с 10 июня.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщил глава совета директоров компании Илькер Айджи.

"Внутренние рейсы начнутся 4 июня, а международные - 10 июня", - отметил он.

Кроме того, по словам И.Айджи, пассажиры не смогут перевозить в салоне самолета ручную кладь, а рассчитанные на данный вид багажа восемь килограммов будут добавлены к основному весу багажа. В самолет будет разрешено брать только ручные сумки.