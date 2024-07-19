Turkish Airlines предупредил о проблемах с бронированием и регистрацией билетов

Компания Turkish Airlines предупредила о глобальном сбое, из-за которого возникли серьезные проблемы с бронированием билетов и регистрацией.
Как передает Report, приложение компании недоступно.
"Ввиду глобальной технической проблемы в наших информационных системах возникли проблемы с приобретением билетов, регистрацией и бронированием", - сообщили в службе поддержки.
О техническом сбое сообщили и аэропорт Брандербург в Берлине и компания-оператор аэропортов Испании Aena. Они предупредили, что это может привести к задержкам рейсов.
Утром в пятницу о масштабном сбое в работе сообщили крупнейшие американские авиакомпании - American Airlines, United Airlines, Delta Airlines и Frontier Airlines, они приостановили полеты. Затем сообщения о возможных задержках рейсов стали приходить из Европы.