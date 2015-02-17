​Turkish Airlines объявил о снижении цен на международные рейсы

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Пассажиры турецкой авиакомпании Turkish Airlines (THY), до 28 февраля купившие билеты в Украину, на Балканы и на Кавказ, с 1 марта по 30 апреля смогут совершить путешествие туда и обратно всего за 109 евро.

Как передает Report, соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба THY.

THY предлагает пассажирам купить до 28 февраля билеты на полеты из Стамбула в Киев, Одессу, Днепропетровск, Херсон и Львов за 109, в Белград, Кишинев, Подгорицу, Сараево, Тирану, Скопье и Приштину - за 109 евро, в Загреб и Любляну - за 139 евро, а в Батуми и Тбилиси - за 109 евро.

Пассажиры, желающие воспользоваться имеющимися скидками на ограниченное количество мест, в случае покупки билетов от 16 до 28 февраля, смогут совершать полеты с 1 марта по 30 апреля.