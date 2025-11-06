Turkish Airlines намерен купить двигатели для 75 новых самолетов Boeing

Флагманский авиаперевозчик Турции Turkish Airlines достиг договоренности с компанией GE Aerospace о приобретении двигателей для 75 самолетов B787, которые он намерен приобрести у корпорации Boeing. Сумма сделки не называется.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Turkish Airlines.

"По итогам торгов с GE Aerospace достигнута договоренность о приобретении двигателей, запасных моторов, а также оказании услуг по техническому обслуживанию двигателей для самолетов B787-9 и B787-10", - отмечается в сообщении.

В сентябре Turkish Airlines объявила о планах приобрести с 2029 по 2034 год 225 новых самолетов, в том числе 75 моделей B787-9 и B787-10 у компании Boeing. 50 единиц - это твердые заказы, 25 - в форме опциона.