Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Turkish Airlines намерен купить двигатели для 75 новых самолетов Boeing

    Инфраструктура
    • 06 ноября, 2025
    • 09:36
    Turkish Airlines намерен купить двигатели для 75 новых самолетов Boeing

    Флагманский авиаперевозчик Турции Turkish Airlines достиг договоренности с компанией GE Aerospace о приобретении двигателей для 75 самолетов B787, которые он намерен приобрести у корпорации Boeing. Сумма сделки не называется.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Turkish Airlines.

    "По итогам торгов с GE Aerospace достигнута договоренность о приобретении двигателей, запасных моторов, а также оказании услуг по техническому обслуживанию двигателей для самолетов B787-9 и B787-10", - отмечается в сообщении.

    В сентябре Turkish Airlines объявила о планах приобрести с 2029 по 2034 год 225 новых самолетов, в том числе 75 моделей B787-9 и B787-10 у компании Boeing. 50 единиц - это твердые заказы, 25 - в форме опциона.

    Turkish Airlines Boeing Co GE Aerospace двигатели

    Последние новости

    10:30
    Фото

    В Баку состоялось открытие Лицея цифровых знаний

    Наука и образование
    10:28
    Фото

    Грузовой поезд с казахстанским зерном для Армении отбыл со станции Баладжары - ОБНОВЛЕНО

    Инфраструктура
    10:15

    В Гяндже задержан подозреваемый в краже на 9 тыс. манатов

    Происшествия
    10:14
    Фото
    Видео

    В Ханкенди проходит марш Победы

    Внутренняя политика
    10:05

    На Филиппинах из-за тайфуна погибли 140 человек, президент ввел режим ЧП

    Другие страны
    10:05

    В Пакистане произошло смертельное ДТП, семь человек сгорели заживо

    Другие страны
    09:59
    Фото
    Видео

    В Баку проходит марш Победы

    Армия
    09:59

    Сегодня стартует очередной тур АБЛ

    Командные
    09:53

    В Нью-Йорке взорвался загоревшийся автомобиль, семь пожарных ранены

    Другие страны
    Лента новостей