Turkish Airlines может отказаться от сделки с Boeing и выбрать Airbus

Turkish Airlines может отказаться от недавно анонсированного заказа на самолеты 737 MAX американской Boeing Co. и заказать вместо них лайнеры Airbus в случае провала переговоров с поставщиком двигателей CFM International.

Как передает Report, об этом сообщил Reuters со ссылкой на председателя совета директоров турецкой авиакомпании Ахмет Болат.

"Если CFM пойдет на выполнимые экономические условия, мы подпишем сделку с Boeing", - сказал Болат. По его словам, переговоры несколько продвинулись, но ценовые разногласия остаются.

"Если CFM не изменит позицию, мы перейдем на Airbus, - заявил Болат. - С Airbus у меня есть выбор".

CFM - единственный поставщик двигателей для Boeing 737 MAX. Компания также конкурирует с RTX и Pratt & Whitney за контракты с авиакомпаниями в отношении Airbus A320neo.

В сентябре Turkish Airlines объявила о намерении купить до 150 самолетов Boeing 737 MAX, что может стать крупнейшим единовременным заказом на узкофюзеляжные лайнеры в истории Boeing. Заказ привязан к заключению сделки с CFM.