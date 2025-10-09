Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность

    Turkish Airlines может отказаться от сделки с Boeing и выбрать Airbus

    Инфраструктура
    • 09 октября, 2025
    • 16:40
    Turkish Airlines может отказаться от сделки с Boeing и выбрать Airbus

    Turkish Airlines может отказаться от недавно анонсированного заказа на самолеты 737 MAX американской Boeing Co. и заказать вместо них лайнеры Airbus в случае провала переговоров с поставщиком двигателей CFM International.

    Как передает Report, об этом сообщил Reuters со ссылкой на председателя совета директоров турецкой авиакомпании Ахмет Болат.

    "Если CFM пойдет на выполнимые экономические условия, мы подпишем сделку с Boeing", - сказал Болат. По его словам, переговоры несколько продвинулись, но ценовые разногласия остаются.

    "Если CFM не изменит позицию, мы перейдем на Airbus, - заявил Болат. - С Airbus у меня есть выбор".

    CFM - единственный поставщик двигателей для Boeing 737 MAX. Компания также конкурирует с RTX и Pratt & Whitney за контракты с авиакомпаниями в отношении Airbus A320neo.

    В сентябре Turkish Airlines объявила о намерении купить до 150 самолетов Boeing 737 MAX, что может стать крупнейшим единовременным заказом на узкофюзеляжные лайнеры в истории Boeing. Заказ привязан к заключению сделки с CFM.

    Turkish Airlines Boeing Co Airbus

    Последние новости

    17:38
    Фото

    Представители АФФА встретились в Париже с послом Азербайджана во Франции

    Футбол
    17:33

    ЦБА выдал Mpay обязательное к исполнению предписание

    Финансы
    17:30

    В Астаре задержан наркокурьер с 55 кг наркотиков

    Происшествия
    17:30

    Азербайджан может сотрудничать с кувейтской компанией Alshaya Group в сфере цифровой торговли

    Бизнес
    17:24

    Оператор энергосистемы Испании предупредил о риске блэкаута

    Энергетика
    17:23

    Азербайджан и Кувейт обсудили приоритетные направления экономического сотрудничества

    Бизнес
    17:19

    Директор: Исследование останков 327 человек подтвердило факт нанесения смертельных травм

    Внутренняя политика
    17:17

    Стоимость серебра обновила исторический максимум

    Финансы
    17:10

    Глава малазийской корпорации: Азербайджан должен определить приоритеты халяльной индустрии

    Бизнес
    Лента новостей