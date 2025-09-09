ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар
    Турхан Дилмач: Средний коридор может обеспечить значительные выгоды от товарооборота ЕС-Китай

    Инфраструктура
    • 09 сентября, 2025
    • 17:35
    Турхан Дилмач: Средний коридор может обеспечить значительные выгоды от товарооборота ЕС-Китай

    "Эффективное использование Среднего коридора может принести значительные выгоды от ежегодного товарооборота между Европой и Китаем в объеме $700 млрд.

    Как передает Report, об этом на 13-й сессии Форума мозговых центров СВМДА в Баку заявил начальник отдела Центра стратегических исследований МИД Турции Турхан Дилмач.

    По его словам, за минувшие 15 лет Турция инвестировала более $100 млрд в свыше 100 инфраструктурных проектов для развития международной транспортной связности.

    "Сейчас продолжается работа над совместным с Ираком проектом "Путь развития", который соединит Персидский залив с Европой через Турцию и будет интегрирован в Средний коридор до Центральной Азии", - заявил он.

    Дилмач также отметил, что недавние договоренности между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне создают не только условия для политического урегулирования, но и новые возможности для развития транспортных и коммуникационных связей, что приблизит регион к прочному миру, стабильности и общему процветанию.

    Средний коридор - это международный транспортный маршрут, который проходит через территории Китая, Казахстана, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и оттуда в Европу.

    Лента новостей