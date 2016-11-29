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    Турецкий министр: Железнодорожная линия БТК будет сдана в течение первых месяцев будущего года

    Цель заключается в эксплуатации железнодорожного проекта Баку-Тбилиси-Карс в начале 2017 года

    Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ "Цель заключается в эксплуатации в начале 2017 года железнодорожного проекта Баку-Тбилиси-Карс (БТК)".

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил министр транспорта, мореходства и связи Турции Ахмет Арслан.

    По его словам, проект представляет важное значение не только для Турции, но и для региона в целом: "Работы продолжаются. Люди работают и днем и ночью. Рынки в нашем регионе нуждаются в железной дороге. БТК будет сдан в течение первых месяцев будущего года и обеспечит более высокий уровень торговли и транспорта". 

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