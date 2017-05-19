Турецкий министр: Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс находится на этапе испытаний

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс на данный момент находится на этапе испытаний. Как сообщает Report со ссылкой на Karshaberler, об этом сказал министр экономики Турции Нихат Зейбекчи.

"Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс на данный момент проходит испытания. В случае ввода в эксплуатацию в июне поезда из Китая смогут без остановки следовать в Лондон через территорию Турции. В связи с этим Турция и Китай провели переговоры, и в следующем году через Турцию планируется осуществлять грузоперевозки в объеме 30 млрд долларов", - добавил он.