Турецкий министр: Средний коридор — культурный путь, сближающая народы

Турецкий министр: Средний коридор — культурный путь, сближающая народы

Средний коридор представляет собой не просто транспортный маршрут, соединяющий сушу и море, но и важный культурный путь, способствующий сближению народов.

Как сообщает Report, что об этом заявила министр по делам семьи и социальных услуг Турции Махинур Оздемир Гёкташ на мероприятии "Средний коридор 360°: От геополитики к цифровой трансформации, от семьи к зеленому развитию" в Баку.

Она подчеркнула, что в тюркских народах семья на протяжении всей истории была основой общества. "Средний коридор — это также проект, способствующий развитию семейных связей между тюркскими государствами в более широком формате".

Выступающая затем затронула тему цифровой трансформации, отметив, что Турция поощряет инновации во всех сферах, ориентированных на цифровизацию.

"Мы должны воспитать будущие поколения полностью готовыми к эпохе цифровизации. Турция быстро продвигается в области зеленой и цифровой трансформации. Мы даже запускаем инициативу по цифровизации для климатических действий в рамках предстоящей конференции COP30 в Бразилии. Наша совместная воля, проявленная на этом пути, является ключевым фактором, стимулирующим наше развитие. Каждый наш шаг будет способствовать миру и благополучию", - добавила она.